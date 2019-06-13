Глава одной из немецких федеральных земель выступил против антироссийских санкций

“С каждым годом становится понятнее, что санкции не приносят никакой политической выгоды, а лишь причиняют экономический ущерб обеим сторонам, — сказал Вайль. — То, что мы переживаем сейчас, не приносит ничего, кроме вреда”. В частности, из-за санкций для германских предприятий был потерян российский сельскохозяйственный рынок, отметил глава земельного правительства.

Он добавил, что поддерживает своего саксонского коллегу Михаэля Кречмера, призвавшего отменить санкции против России. 11 июня о политической неэффективности этих мер также заявил премьер-министр федеральной земли Тюрингия Бодо Рамелов.

Напоминаем, ЕС готовит новые санкции против Москвы из-за “паспортизации”.