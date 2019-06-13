ЄС готує нові санкції проти Москви за "паспортизацію" - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Європейський союз розглядає можливість піддати новим санкціям Росію через безперервне втручання Кремля в ситуацію на сході України. Про це повідомило в середу агентство dpa з посиланням на наявний в його розпорядженні проект підсумкової заяви учасників чергового саміту ЄС в Брюсселі, передає УНН, посилаючись на DW.
Так, одним із штрафних заходів в тексті документа зазначено “невизнання нелегально виданих російських паспортів” жителям так званих Донецької і Луганської “народних республік”.
Виданий в квітні відповідний указ президента РФ Володимира Путіна “суперечить духу і цілям мінських домовленостей” 2015 року про врегулювання конфлікту на сході України.
Нагадаємо, найближчий саміт ЄС відбудеться 20-21 червня в Брюсселі. Очікується, що на засіданні буде узгоджений стратегічний порядок денний Євросоюзу на період з 2019 по 2024 роки і вирішено питання про чергове продовження санкцій проти РФ, термін яких закінчується 31 липня 2019 року.
Як повідомляв УНН, напередодні постійні представники Євросоюзу сьогодні в Брюсселі погодили продовження санкцій, пов’язаних з інвестуванням в Крим.