ЄС готує нові санкції проти Москви за "паспортизацію" - ЗМІ

КИЇВ. 13 червня. УНН. Європейський союз розглядає можливість піддати новим санкціям Росію через безперервне втручання Кремля в ситуацію на сході України. Про це повідомило в середу агентство dpa з посиланням на наявний в його розпорядженні проект підсумкової заяви учасників чергового саміту ЄС в Брюсселі, передає УНН, посилаючись на DW.