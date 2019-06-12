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Посли ЄС погодили продовження пов'язаних з Кримом санкцій

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 червня. УНН. Постійні представники Євросоюзу сьогодні у Брюсселі погодили продовження санкцій, пов'язаних з інвестуванням у Крим. Про це передає УНН з посиланням на повідомлення в Twitter брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяк.

Посли ЄС погодили продовження пов'язаних з Кримом санкцій

"Постійні представники ЄС сьогодні вирішили продовжити заборону на інвестиції блоку щодо Криму ще на один рік. Офіційне продовження буде в найближчі тижні", - написав журналіст.

Рішення постпредів привітав представник України при ЄС, посол України в Бельгії Микола Точицький.

"Вітаю узгодження постпредами країн ЄС рішення про продовження "кримських санкцій" і сподіваюся на його швидке затвердження Радою ЄС. Закликаю ЄС посилити тиск на РФ у відповідь на нові репресії проти кримських татар і указ керівництва РФ про "паспортизацію" українців Криму", - написав він у Twitter.

Раніше Йозвяк повідомив, що ЄС під час саміту 20 червня продовжить на 6 місяців санкції проти РФ, пов'язані з Кримом.

ЄС вводить різні види обмежувальних заходів щодо Росії з березня 2014 року у відповідь на незаконну анексію Криму і навмисну дестабілізацію України. Крім персональних санкцій діють ще економічні санкції, націлені на певні сектори економіки РФ - наразі продовжені до 31 липня 2019 року. Також діють введені ЄС обмеження на економічні відносини з анексованим РФ Кримом і Севастополем - наразі продовжені до 23 червня 2019 року.

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