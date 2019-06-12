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Послы ЕС согласовали продление связанных с Крымом санкций

Киев • УНН

 • 7648 просмотра

КИЕВ. 12 июня. УНН. Постоянные представители Евросоюза сегодня в Брюсселе согласовали продление санкций, связанных с инвестированием в Крым. Об этом передаёт УНН со ссылкой на сообщение в Twitter брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.

Послы ЕС согласовали продление связанных с Крымом санкций

"Постоянные представители ЕС сегодня решили продлить запрет на инвестиции блока относительно Крыма еще на один год. Официальное продление будет в ближайшие недели", - написал журналист.

Решение постпредов поприветствовал представитель Украины при ЕС, посол Украины в Бельгии Николай Точицкий.

"Приветствую согласования постпредами стран ЕС решение о продолжении "крымских санкций" и надеюсь на его быстрое утверждение Советом ЕС. Призываю ЕС усилить давление на РФ в ответ на новые репрессии против крымских татар и указ руководства РФ о "паспортизации" украинцев Крыма", - написал он в Twitter.

Ранее Йозвяк сообщил, что ЕС во время саммита 20 июня продлит на 6 месяцев санкции против РФ, связанные с Крымом. 

ЕС вводит различные виды ограничительных мер в отношении России с марта 2014 года в ответ на незаконную аннексию Крыма и умышленную дестабилизацию Украины. Кроме персональных санкций действуют еще экономические санкции, нацеленные на определенные сектора экономики РФ - на данный момент продлены до 31 июля 2019 года. Также действуют введенные ЕС ограничения на экономические отношения с аннексированным РФ Крымом и Севастополем - на данный момент продлены до 23 июня 2019 года.

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