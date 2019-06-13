Глава однієї з німецьких федеральних земель виступив проти антиросійських санкцій
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Прем’єр-міністр німецької федеральної землі Нижня Саксонія Штефан Вайль підтримав своїх колег з Тюрінгії та Саксонії, які виступили за скасування антиросійських санкцій. Відповідну заяву він зробив в інтерв’ю, опублікованому в четвер у газеті Neue Osnabrucker Zeitung, пише УНН.
“З кожним роком стає зрозуміліше, що санкції не приносять жодної політичної вигоди, а лише завдають економічної шкоди обом сторонам, — сказав Вайль. — Те, що ми переживаємо зараз, не приносить нічого, крім шкоди”. Зокрема, через санкції для німецьких підприємств було втрачено російський сільськогосподарський ринок, відзначив глава земельного уряду.
Він додав, що підтримує свого саксонського колегу Міхаеля Кречмера, який закликав скасувати санкції проти Росії. 11 червня про політичну неефективність цих заходів також заявив прем’єр-міністр федеральної землі Тюрінгія Бодо Рамелов.
Нагадуємо, ЄС готує нові санкції проти Москви за “паспортизацію”.