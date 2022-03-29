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Глава Меджлиса резко раскритиковал предложение о 15-летнем “переходном периоде " по Крыму

Киев • УНН

 • 787142 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров предложил всем, кто согласен на определенный "переговорный период" по статусу Крыма продолжительностью 15 лет, проследовать за российским военным кораблем. Об этом он написал в Facebook, пишет УНН.

Глава Меджлиса резко раскритиковал предложение о 15-летнем “переходном периоде " по Крыму

Цитата

“Всем, кто согласен с путиным и другими российскими бандитами на определенный "переговорный период" по статусу Крыма продолжительностью 15 лет, предлагается немедленно пойти за российским военным кораблем...", - написал Чубаров.

Детали

Он напомнил, что в 2014 году украинское государство не имело ни возможностей, ни сил, ни политической воли защитить Крым, который россияне оккупировали буквально за считанные дни.

Соответственно, ни крымские татары, ни этнические украинцы не могли без выступления украинской армии самостоятельно противостоять вооруженной русской армии.

“Но сегодня, на 8-м году оккупации РФ Крыма, совершенно иная ситуация: Вооруженные Силы Украины и украинская политическая нация не позволят никому (!!!) поступиться ни одним метром украинской территории, тем более Крымом и Донбассом. Не предадим Крым и Донбасс! Не предадим Украину!" - подчеркнул Чубаров.

Контекст

Как писал УНН, сегодня на переговорах в Стамбуле украинская делегация предложила российской стороне 15-летние консультации для решения вопроса временно оккупированного Крыма.

Также в переговорной группе заявили, что видят среди стран-гарантов безопасности Украины - россию.

Взамен Украина согласится на нейтральный статус, которого ранее требовала россия.

Добавим, что предполагается, что проведение, скажем, военных учений на территории Украины будет иметь место с согласия стран-гарантов.

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