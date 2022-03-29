Голова Меджлісу різко розкритикував пропозицію про 15-річний “перехідний період” по Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров запропонував всім, хто погоджується на певний "переговорний період" по статусу Криму тривалістю 15 років, прослідувати за російським військовим кораблем. Про це він написав у Facebook, пише УНН.
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“Усім, хто погоджується з путіним та іншими російськими бандитами на певний "переговорний період" по статусу Криму тривалістю 15 років, пропонується негайно піти за російським військовим кораблем...”, - написав Чубаров.
Деталі
Він нагадав, що у 2014 році Українська держава не мала ані можливостей, ані сил, ані політичної волі захистити Крим, який росіяни окупували буквально за лічені дні.
Відповідно, ні кримські татари, ні етнічні українці не могли без виступу української армії самостійно протистояти озброєній російській армії.
“Але сьогодні, на 8-му році окупації РФ Криму, абсолютно інша ситуація: Збройні сили України та українська політична нація не дозволять нікому (!!!) поступитися жодним метром української території, тим більше Кримом та Донбасом. Не зрадимо Крим та Донбас! Не зрадимо Україну!”, - наголосив Чубаров.
Контекст
Як писав УНН, сьогодні на переговорах у Стамбулі українська делегація запропонувала російській стороні 15-річні консультації для вирішення питання тимчасово окупованого Криму.
Також у переговорній групі заявили, що вбачають серед країн-гарантів безпеки України – росію.
Натомість Україна погодиться на нейтральний статус, якого раніше вимагала росія.
Додамо, що передбачається, що проведення, скажімо, військових навчань на території України матиме місце за згодою країн-гарантів.