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Глава дипломатии ЕС: решение о санкциях против РФ сегодня не будет приниматься

Глава дипломатии ЕС: решение о санкциях против РФ сегодня не будет приниматься

Киев • УНН

 • 29973 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Министры иностранных дел ЕС сегодня не будут принимать конкретных решений относительно санкций против Российской Федерации за агрессию против Украины. Об этом заявил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель журналистам утром в понедельник, передает корреспондент УНН.

Цитата:

“Пока мы продолжаем наращивать мощный пакет санкций, но сегодня ничего конкретного приниматься не будет. Есть процесс. Процесс идет. Будьте уверены, что все будет готово, когда это будет необходимо. Но мы не собираемся объявлять о каких-то конкретных мерах”, — сказал Боррель.

Детали

У Верховного представителя ЕС уточнили о возможности отключения России от платежной системы SWIFT, на что тот ответил, что “процесс принятия решения о санкциях является сложным”.

Он отметил, что решение должно быть принято всеми странами-членами ЕС. Боррель также отметил тесную координацию с союзниками, в частности с США, с Канадой, Великобританией.

Дополнение

Ранее СМИ сообщали, что министры иностранных дел Евросоюза на встрече в понедельник, 24 января, примут решение, в котором пообещают “масштабные последствия” и “серьезную цену” для России в случае любой дальнейшей агрессии против Украины.

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