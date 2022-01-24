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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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Шахед-136

Голова дипломатії ЄС: рішення про санкції проти РФ сьогодні не ухвалюватиметься

Голова дипломатії ЄС: рішення про санкції проти РФ сьогодні не ухвалюватиметься

Київ • УНН

 • 29977 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. Міністри закордонних справ ЄС сьогодні не ухвалюватиме конкретних рішень щодо санкцій проти Російської Федерації за агресію проти України. Про це заявив Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель журналістам вранці у понеділок, передає кореспондент УНН.

Цитата:

“Поки що ми продовжуємо нарощувати потужний пакет санкцій, але сьогодні нічого конкретного не ухвалюватиметься. Є процес. Процес іде. Будьте впевнені, що все буде готове, коли це буде потрібно. Але ми не збираємося оголошувати про якісь конкретні заходи”, — сказав Боррель.

Деталі

У Верховного представника ЄС уточнили про можливість відключення Росії від платіжної системи SWIFT, на що той відповів, що “процес ухвалення рішення про санкції є складним”.

Він зазначив, що рішення має бути ухвалене всіма країнами-членами ЄС. Боррель також відзначив тісну координацію із союзниками, зокрема зі США, Канадою, Великою Британією.

Доповнення

Раніше ЗМІ повідомляли, що міністри закордонних справ Євросоюзу на зустрічі у понеділок, 24 січня, ухвалять рішення, у якому пообіцяють “масштабні наслідки” та “серйозну ціну” для Росії у разі будь-якої подальшої агресії проти України.

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