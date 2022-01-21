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15 марта, 19:03 • 108031 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 146899 просмотра

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15 марта, 13:22 • 125738 просмотра

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15 марта, 13:08 • 119107 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 106071 просмотра

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15 марта, 11:23 • 102031 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ЕС в понедельник утвердит "серьезную цену" для РФ за любую агрессию против Украины

ЕС в понедельник утвердит "серьезную цену" для РФ за любую агрессию против Украины

Киев • УНН

 • 26422 просмотра

КИЕВ. 21 января. УНН. Министры иностранных дел Евросоюза на встрече в понедельник утвердят решение, в котором пообещают "масштабные последствия" и "серьезную цену" для России в случае любой дальнейшей агрессии против Украины. Об этом в Twitter сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, передает УНН.

Цитата

“Послы ЕС согласовали выводы Совета по Украине и России, которые будут приняты министрами ЕС в понедельник. Как и ожидалось, они включают упоминание, что “совет подтверждает, что любая дальнейшая военная агрессия Российской Федерации против Украины будет иметь масштабные последствия и серьезную цену”, — написал Йозвяк.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в конце прошлого года сообщал, что 122 тыс. российских военных находятся на расстоянии 200 км и 143,5 тыс. военных в 400 км от российско-украинской границы.

The New York Times со ссылкой на собственные источники сообщает, что численность российских войск на границе с Украиной в последние недели оставалась стабильной, однако президент РФ Владимир Путин начал делать шаги по переброске на места военных вертолетов.

Главное требование Путина заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

Украинские Национальные Новости

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