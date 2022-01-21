ЄС у понеділок затвердить "серйозну ціну" для РФ за будь-яку агресію проти України
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Міністри закордонних справ Євросоюзу на зустрічі у понеділок затвердять рішення, у якому пообіцяють "масштабні наслідки" і "серйозну ціну" для Росії у випадку будь-якої подальшої агресії проти України. Про це у Twitter повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, передає УНН.
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“Посли ЄС погодили висновки Ради щодо України та Росії, які будуть ухвалені міністрами ЄС у понеділок. Як і очікувалося, вони включають згадку, що “рада підтверджує, що будь-яка подальша військова агресія Російської Федерації проти України матиме масштабні наслідки та серйозну ціну”, — написав Йозвяк.
Контекст
Українська влада та західні партнери останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов наприкінці минулого року повідомляв, що 122 тис. російських військових перебувають на відстані 200 км та 143,5 тис. військових за 400 км від російсько-українського кордону.
The New York Times з посиланням на власні джерела повідомляє, що чисельність російських військ на кордоні з Україною останніми тижнями залишалася стабільною, проте президент РФ Володимир Путін почав робити кроки з перекидання на місця військових вертольотів.
Головна вимога Путіна полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що НАТО не розширюватиметься далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.