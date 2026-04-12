Голосование в Венгрии 12 апреля - Орбан обвинил соперника в подкупе избирателей

Киев • УНН

 • 1872 просмотра

Партия Орбана заявляет об аудиозаписи о покупке голосов под видом помощи. В Венгрии продолжаются парламентские выборы с рекордно высокой явкой.

Голосование в Венгрии 12 апреля - Орбан обвинил соперника в подкупе избирателей

Партия "Фидес" заявила о якобы подготовке подкупа ромских избирателей со стороны партии Tisza и пообещала обратиться в правоохранительные органы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на telex.hu.

Подробности

По версии "Фидес", появилась аудиозапись, которая может свидетельствовать о вероятной попытке организовать покупку голосов ромских избирателей. В партии утверждают, что речь идет о возможном преступлении против избирательного процесса, в связи с чем они намерены подать соответствующее заявление.

В сообщении "Фидес" отмечается, что на записи якобы слышен Стефан Аттила, руководитель кабинета Ромулуса Русина-Сенди. По утверждению партии, он говорит о передаче помощи малообеспеченным ромским избирателям под видом пожертвований.

В то же время позиция партии "Тиса" относительно этих обвинений пока неизвестна. На момент публикации ответ от политической силы не поступил.

Что известно о ходе выборов в Венгрии сейчас

В воскресенье, 12 апреля, в Венгрии стартовали выборы в парламент. По состоянию на 7:00 явка составила 3,46%. А по состоянию на 9:00 свои голоса отдали уже 16,89% венгров.

Самая низкая явка была в Будапеште, где явка составила 15,96 процента, тогда как самую высокую активность избирателей зафиксировали в городах с населением от 10 000 до 20 000 человек. Там уже проголосовали 17,73 процента избирателей.

Ожидается, что до конца дня – до 19:00 – свои голоса отдадут более 7 миллионов венгров.

Отметим, что в 2022 году, когда в стране проходили очередные выборы в парламент, явка составила 10,31%.

Руководитель избирательного штаба партии "Фидес" Балаш Орбан считает, что высокая активность избирателей – предвестник победы правящей партии на парламентских выборах.

Сейчас основная борьба происходит между действующим главой правительства и председателем партии "Фидес" Виктором Орбаном и председателем оппозиционной партии "Тиса" Петером Мадьяром. Оба уже посетили избирательные участки и проголосовали.

Вучич и Фицо официально поддержали Орбана на выборах в Венгрии12.04.2026, 10:16 • 2850 просмотров

Александра Василенко

ПолитикаНовости Мира
Венгрия
Будапешт