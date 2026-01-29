Гол Трубина в ворота "Реала" номинирован на лучший забитый мяч в 8-м туре ЛЧ

Гол украинского вратаря лиссабонской "Бенфики" Анатолия Трубина в ворота мадридского "Реала" номинирован на лучший забитый мяч в 8-м туре Лиги чемпионов УЕФА, пишет УНН со ссылкой на УАФ.

Украинский вратарь лиссабонской "Бенфики" Анатолий Трубин сумел отличиться в воротах мадридского "Реала" и вывел свою команду в следующий этап Лиги чемпионов на последних секундах матча.

"Бенфика" в результативном матче Лиги чемпионов добыла необходимый результат в противостоянии с мадридским "Реалом" (4:2), гарантировав себе выход в плей-офф турнира.