Гол Трубина в ворота "Реала" номинирован на лучший забитый мяч в 8-м туре ЛЧ

29 января, 00:09 • 9892 просмотра
Мерц: Украина не сможет вступить в Евросоюз в 2027 году
28 января, 19:02 • 18039 просмотра
Зеленский предупредил, что рф готовится к новому удару по Украине
28 января, 18:50 • 19846 просмотра
Рубио: следующий раунд переговоров пройдет в двустороннем формате – между Украиной и россией
28 января, 18:25 • 18120 просмотра
Правительство назначило новый наблюдательный совет Энергоатома: кто в составе и основные задачи
28 января, 18:10 • 17475 просмотра
В Украине создают командование "малой" ПВО, которое возглавит полковник Евгений Хлебников
28 января, 15:19 • 19028 просмотра
Украина выразила протест Венгрии из-за ложных заявлений о вмешательстве в выборы
Эксклюзив
28 января, 15:18 • 21571 просмотра
Конец старой модели Западного мира: почему Британия перезапускает отношения с Китаем
Эксклюзив
28 января, 14:57 • 14714 просмотра
Доллар или евро: что больше влияет на цены в Украине, и что лучше выбрать для сбережений в иностранной валюте
28 января, 14:19 • 26339 просмотра
Из-за усиления вражеских ударов по поездам вводят новые ограничения: каких областей коснется
28 января, 11:48 • 24937 просмотра
ГУР разоблачило более 60 судов "теневого флота" рф, Ирана и Венесуэлы, перевозящих подсанкционную нефть
Немецкий канцлер Мерц призывает Европу к конкуренции на фоне рекордно слабого доллара28 января, 21:19 • 11236 просмотра
Трамп запускает программу "счетов Трампа": $1000 для каждого ребенка при рождении в США28 января, 21:39 • 3868 просмотра
Во французском Куршевеле вспыхнул масштабный пожар в элитном отеле28 января, 21:58 • 3030 просмотра
Глава МИД Эстонии призывает ускорить принятие 20-го пакета санкций против РФ28 января, 22:35 • 3002 просмотра
Демократы в Сенате США выдвинули ультиматум Трампу для предотвращения локдауна29 января, 00:39 • 10434 просмотра
Уроки манипуляций от адвокатов Miller и клиники Odrex, или что не так с их заявлениями28 января, 10:59 • 39493 просмотра
Системы ПВО Украины: виды, назначение и возможности пораженияPhotoVideo28 января, 07:00 • 68532 просмотра
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
Эксклюзив
27 января, 15:20 • 94248 просмотра
Когда и как передавать показания счетчиков27 января, 14:54 • 73468 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
Эксклюзив
27 января, 13:14 • 92277 просмотра
Нежные слова для мужа-защитника: как Алена Омаргалиева поздравила Тамерлана с днем рождения28 января, 18:25 • 12580 просмотра
Дженнифер Лопес ошеломила внешним видом: артистка показалась без макияжаVideo27 января, 18:07 • 39972 просмотра
Сыновья звездной четы Бекхэмов поддержали мать на церемонии в Париже на фоне семейного конфликта27 января, 17:26 • 38378 просмотра
Анатолич раскритиковал полицию за штраф жене во время поездки на прощание с защитником Украины27 января, 15:38 • 44996 просмотра
"Немного осталась в своем коконе". Иво Бобул удивил неоднозначным заявлением о песнях Ирины Билык27 января, 11:53 • 47550 просмотра
Гол Трубина в ворота "Реала" номинирован на лучший забитый мяч в 8-м туре ЛЧ

Киев • УНН

 • 396 просмотра

Гол украинского вратаря лиссабонской "Бенфики" Анатолия Трубина номинирован на лучший забитый мяч в 8-м туре Лиги чемпионов УЕФА.

Гол Трубина в ворота "Реала" номинирован на лучший забитый мяч в 8-м туре ЛЧ

Гол украинского вратаря лиссабонской "Бенфики" Анатолия Трубина в ворота мадридского "Реала" номинирован на лучший забитый мяч в 8-м туре Лиги чемпионов УЕФА, пишет УНН со ссылкой на УАФ.

Гол Трубина в ворота "Реала" – номинирован на лучший забитый мяч в 8-м туре этапа лиги

- сообщили в УАФ.

Дополнение

Украинский вратарь лиссабонской "Бенфики" Анатолий Трубин сумел отличиться в воротах мадридского "Реала" и вывел свою команду в следующий этап Лиги чемпионов на последних секундах матча.

"Бенфика" в результативном матче Лиги чемпионов добыла необходимый результат в противостоянии с мадридским "Реалом" (4:2), гарантировав себе выход в плей-офф турнира.

Юлия Шрамко

