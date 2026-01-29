Гол Трубіна у ворота "Реала" номіновано на кращий забитий м'яч у 8-му турі ЛЧ

Гол українського воротаря лісабонської "Бенфіки" Анатолія Трубіна у ворота мадридського "Реала" номіновано на кращий забитий м'яч у 8-му турі Ліги чемпіонів УЄФА, пише УНН з посиланням на УАФ.

Доповнення

Український воротар лісабонської "Бенфіки" Анатолій Трубін зумів відзначитися у воротах мадридського "Реала" та вивів свою команду у наступний етап Ліги чемпіонів на останніх секундах матчу.

"Бенфіка" у результативному матчі Ліги чемпіонів здобула необхідний результат у протистоянні з мадридським "Реалом" (4:2), гарантувавши собі вихід у плей-офф турніру.