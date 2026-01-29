$42.960.17
29 січня, 00:09 • 9388 перегляди
Мерц: Україна не зможе вступити до Євросоюзу у 2027 році
28 січня, 19:02 • 17608 перегляди
Зеленський попередив, що рф готується до нового удару по Україні
28 січня, 18:50 • 19547 перегляди
Рубіо: наступний раунд перемовин пройде у двосторонньому форматі - між Україною та росією
28 січня, 18:25 • 17844 перегляди
Уряд призначив нову наглядову раду Енергоатома: хто у складі та основні завдання
28 січня, 18:10 • 17250 перегляди
В Україні створюють командування “малої” ППО, яке очолить полковник Євгеній Хлєбніков
28 січня, 15:19 • 18879 перегляди
Україна висловила протест Угорщині через неправдиві заяви про втручання у вибори
Ексклюзив
28 січня, 15:18 • 21400 перегляди
Кінець старої моделі Західного світу: чому Британія перезапускає відносини з Китаєм
Ексклюзив
28 січня, 14:57 • 14651 перегляди
Долар чи євро: що більше впливає на ціни в Україні, і що краще обрати для заощаджень в іноземній валюті
28 січня, 14:19 • 26268 перегляди
Через посилення ворожих ударів по поїздах вводять нові обмеження: яких областей торкнеться
28 січня, 11:48 • 24901 перегляди
ГУР викрило понад 60 суден "тіньового флоту" рф, Ірану та Венесуели, що перевозять підсанкційну нафту
Гол Трубіна у ворота "Реала" номіновано на кращий забитий м'яч у 8-му турі ЛЧ

Київ • УНН

 • 136 перегляди

Гол українського воротаря лісабонської "Бенфіки" Анатолія Трубіна номіновано на кращий забитий м'яч у 8-му турі Ліги чемпіонів УЄФА.

Гол Трубіна у ворота "Реала" номіновано на кращий забитий м'яч у 8-му турі ЛЧ

Гол українського воротаря лісабонської "Бенфіки" Анатолія Трубіна у ворота мадридського "Реала" номіновано на кращий забитий м'яч у 8-му турі Ліги чемпіонів УЄФА, пише УНН з посиланням на УАФ.

Гол Трубіна у ворота "Реала" – номіновано на кращий забитий мʼяч у 8-му турі етапу ліги

- повідомили в УАФ.

Доповнення

Український воротар лісабонської "Бенфіки" Анатолій Трубін зумів відзначитися у воротах мадридського "Реала" та вивів свою команду у наступний етап Ліги чемпіонів на останніх секундах матчу.

"Бенфіка" у результативному матчі Ліги чемпіонів здобула необхідний результат у протистоянні з мадридським "Реалом" (4:2), гарантувавши собі вихід у плей-офф турніру.

Юлія Шрамко

