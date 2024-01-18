Годовщина авиакатастрофы в Броварах: обвинительный акт попадет в суд в 2024 году - ГБР
Киев • УНН
Обвинительный акт по делу об авиакатастрофе в Броварах в 2023 году, в которой погибли высокопоставленные чиновники Министерства внутренних дел, будет направлен в суд в 2024 году, сообщили в ГБР.
В деле об авиакатастрофе в Броварах, которая произошла год назад, обвинительный акт попадет в суд в 2024 году, ожидают в Государственном бюро расследований. Об этом сообщила советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян в эфире телемарафона в четверг, передает УНН.
Надеюсь, что после того, как завершено досудебное расследование, как объявлено пятерым работникам ГСЧС подозрение в нарушении правил безопасности полетов, а также в служебной халатности, мы вскоре уже поймем, что дело в суде, а за судом, за судебными заседаниями уже - определить, какое наказание они должны понести
Она указала, что досудебное расследование завершилось в конце ноября прошлого года, и материалы дела открыты сейчас для ознакомления сторонам защиты и потерпевшим сторонам вместе с адвокатом.
Есть ли обвинительный акт в суде? Я вам скажу, что нет. Сейчас все происходит в рамках закона. (...) В 2024 году обвинительный акт попадет в суд, я думаю, что где-то весной мы с вами об этом поговорим еще
По ее словам, досудебное расследование содержит 163 тома, в каждом примерно 250 страниц - для того, чтобы ознакомиться со всеми материалами, нужно время.
Напомним
27 ноября 2023 года ГБР завершило расследование авиакатастрофы вертолета в Броварах, где погибло руководство МВД.
18 января 2023 года утром в Броварах рядом с детсадом и жилым домом упал вертолет ГСЧС. На борту было руководство МВД - министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, государственный секретарь МВД Юрий Лубкович - в составе опергруппы, а также члены экипажа.
Кроме чиновников МВД и сопровождающих их лиц в авиакатастрофе погибли четыре женщины и малолетний ребенок, которые как раз пришли в садик. 31 человек, среди которых 13 детей, получили телесные повреждения различной степени тяжести.
Как сообщали в КНИИСЭ, к экспертизам в расследовании обстоятельств авиакатастрофы в Броварах было привлечено более 30 специалистов.
По словам главы КНИИСЭ Александра Рувина, в ходе экспертиз были исследованы технические характеристики вертолета, действия ответственных лиц, погодные условия, соблюдение процедур безопасности, особенности процесса пилотирования, а также ряд других вопросов.
"Выводы по материалам проведенных исследований переданы следователям, они приобщены к материалам расследования", - отметил он.
Годовщина авиакатастрофы в Броварах: обвинительный акт попадет в суд в 2024 году - ГБР
Обвинительный акт по делу об авиакатастрофе в Броварах в 2023 году, в которой погибли высокопоставленные чиновники Министерства внутренних дел, будет направлен в суд в 2024 году, сообщили в ГБР.
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