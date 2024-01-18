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Роковини авіатрощі в Броварах: обвинувальний акт потрапить до суду у 2024 році - ДБР

Роковини авіатрощі в Броварах: обвинувальний акт потрапить до суду у 2024 році - ДБР

Київ • УНН

 • 26575 перегляди

Обвинувальний акт у справі про авіакатастрофу в Броварах у 2023 році, у якій загинули високопосадовці Міністерства внутрішніх справ, буде скеровано до суду у 2024 році, повідомили у ДБР.

У справі про авіакатастрофу в Броварах, яка сталася рік тому, обвинувальний акт потрапить до суду у 2024 році, очікують у Державному бюро розслідувань. Про це повідомила радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сап'ян в ефірі телемарафону у четвер, передає УНН.  

Сподіваюся, що після того, як завершене досудове розслідування, як оголошено п'ятьом працівникам ДСНС підозру у порушенні правил безпеки польотів, а також у службовій недбалості, ми незабаром уже зрозуміємо, що справа в суді, а за судом, за судовими засіданнями уже – визначити, яке покарання вони мають понести

- зазначила Сап'ян.

Вона вказала, що досудове розслідування завершилося наприкінці листопада минулого року, і матеріали справи відкриті наразі для ознайомлення сторонам захисту і потерпілим сторонам разом із адвокатом.

Чи є обвинувальний акт в суді? Я вам скажу, що ні. Наразі все відбувається у межах закону. (...) У 2024 році обвинувальний акт потрапить до суду, я думаю, що десь весною ми з вами про це поговоримо ще

- сказала Сап'ян.

За її словами, досудове розслідування містить 163 томи, у кожному приблизно 250 сторінок – для того, щоб ознайомитись з усіма матеріалами, потрібен час.

Нагадаємо

27 листопада 2023 року ДБР завершило розслідування авіакатастрофи гелікоптера у Броварах, де загинуло керівництво МВС.

18 січня 2023 року зранку у Броварах поруч з дитсадком та житловим будинком впав гелікоптер ДСНС. На борту було керівництво МВС - міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, державний секретар МВС Юрій Лубкович - у складі опергрупи, а також члени екіпажу.

Окрім високопосадовців МВС та супроводжуючих їх осіб в авіатрощі загинуло чотири жінки та малолітня дитина, які саме прийшли у садочок. 31 особа, серед яких 13 дітей, отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості.

Як повідомляли у КНДІСЕ, до експертиз у розслідуванні обставин авіакатастрофи у Броварах було залучено понад 30 фахівців.

За словами директора КНДІСЕ Олександра Рувіна, під час експертиз було досліджено технічні характеристики гелікоптера, дії відповідальних осіб, погодні умови, дотримання процедур безпеки, особливості процесу пілотування, а також низка інших питань.

"Висновки за матеріалами проведених досліджень передано слідчим, їх долучено до матеріалів розслідування", - зазначив він.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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