Глобальное производство авто выросло на 4% в 2025 году: лидеры мирового рынка
Киев • УНН
За 9 месяцев 2025 года мировое производство автотранспорта превысило 68,7 млн единиц, что на 4% больше, чем в прошлом году. Китай остается крупнейшим производителем, изготовив более 24,3 млн единиц.
По данным Всемирной организации автопроизводителей (OICA), за 9 месяцев 2025 года глобальное производство автотранспорта составило более 68,7 млн единиц. Это на 4% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Об этом сообщает Укравтопром, пишет УНН.
Наибольшая доля из этого количества приходится на легковые автомобили, которых было произведено 50,2 млн штук (+6%). Легких коммерческих автомобилей произведено 15,5 млн ед. (-1%), больших грузовых авто – 2,8 млн ед. (+3%), а автобусов – 231,5 тыс. ед. (+12%)
Крупнейшим автопроизводителем в мире остается Китай, где с января по сентябрь было произведено 24 332 696 единиц автотранспорта (+13%). Второе место занимает США, с результатом в 7 780 247 ед. (-4%). Третий результат продемонстрировала Япония – 6 219 150 ед. (+4%).
Также в первую пятерку попали: Индия – 4 802 843 млн ед. (+5%) и Германия – 3 145 440 млн единиц (+2%).
Mercedes-Benz выплатит почти 150 миллионов долларов США за махинации с выбросами22.12.25, 21:20 • 2842 просмотра