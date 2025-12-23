$42.150.10
Атака рф майже повністю залишила без світла три області, перебої у ще семи, аварійні відключення у більшості регіонів - енергетики
Зеленський у цьому році здійснив понад 50 закордонних візитів
Має бути справедливо та коректно: Зеленський анонсував зміни до календаря святкових та особливих днів
“Нічого святого там немає”: Зеленський заявив, що росія на Різдво може здійснити масований удар
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
"Справа Odrex" оголила слабкі місця системи охорони здоров'я. У Верховній Раді готуються до змін системи ліцензування приватних закладів
Дрони ГУР уразили морський нафтовий термінал “таманьнєфтєгаз” у краснодарському краї рфPhotoVideo
Індекс “Олів’є”: вартість приготування салату хоч і знизилась, проте не суттєво
Тиждень структури і перезавантаження: астрологічний прогноз 22–28 грудня
У Раді створюють робочу групу для опрацювання питання президентських виборів під час воєнного стану
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Глобальне виробництво авто зросло на 4% у 2025 році: лідери світового ринку

Київ • УНН

 • 222 перегляди

За 9 місяців 2025 року світове виробництво автотранспорту перевищило 68,7 млн одиниць, що на 4% більше, ніж торік. Китай залишається найбільшим виробником, виготовивши понад 24,3 млн одиниць.

Глобальне виробництво авто зросло на 4% у 2025 році: лідери світового ринку

За даними всесвітньої організації автовиробників (ОІСА), за 9 місяців 2025 року глобальне виробництво автотранспорту склало понад 68,7 млн од. Це на 4% більше, ніж за аналогічний період 2024 року. Про це повідомляє Укравтопром, пише УНН.

Найбільша частка з цієї кількості належить легковим автомобілям, яких було виготовлено 50,2 млн штук (+6%). Легких комерційних автомобілів виготовлено 15,5 млн од. (-1%), великих вантажних авто – 2,8 млн од. (+3%), а автобусів – 231,5 тис од. (+12%)

- йдеться у повідомленні.

Найбільшим автовиробником у світі залишається Китай, де з січня по вересень було виготовлено 24 332 696 одиниць автотранспорту (+13%). Друге місце посідає США, з результатом у 7 780 247 од. (-4%). Третій результат продемонструвала Японія – 6 219 150 од. (+4%).

Також у першу п’ятірку потрапили: Індія – 4 802 843 млн од. (+5%) та Німеччина – 3 145 440 млн одиниць (+2%).

Mercedes-Benz сплатить майже 150 мільйонів доларів США за махінації з викидами22.12.25, 21:20 • 2842 перегляди

Ольга Розгон

Новини СвітуАвто
Індія
Німеччина
Китай
Японія
Сполучені Штати Америки