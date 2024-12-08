Глобальное исследование показало критическое сокращение популяции акул и скатов за 50 лет

Новая статья в Science оценила глобальную скорость исчезновения акул и скатов.

Передает УНН со ссылкой на Рһуѕ.

Новое глобальное исследование обвиняет чрезмерный вылов рыбы в более чем 50% сокращении численности акул и скатов с 1970 года, но также показывает четкий путь к предотвращению дальнейшего сокращения их численности.

Профессор Университета Джеймса Кука Колин Симпфендорфер, соавтор анализа, опубликованного в журнале Science, объясняет.

Чрезмерный вылов рыбы привел к тому, что популяции хондрических рыб - акул, скатов и химер (тесно связанных с акулами) - сократились более чем наполовину за последние 50 лет.

Специалист также отметил, что помимо преднамеренного отлова и прилова, угрозу для акул усугубляют деградация среды обитания, изменение климата и загрязнение. В результате более трети хондрихтианов в настоящее время находятся под угрозой исчезновения.

Профессор Симпфендорфер сказал, что, несмотря на тревожные тенденции, анализ подчеркивает четкий путь к решению проблемы.

Страны могут снизить риск вымирания, снизив вылов рыбы до устойчивого уровня, укрепив управление рыболовством и отменив вредные субсидии. Прогресс уже создал яркие лучи надежды для хондрихий, в том числе в Австралии, Канаде, Новой Зеландии, Соединенных Штатах, а также в некоторых частях Европы и Южной Африки