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Глобальное исследование показало критическое сокращение популяции акул и скатов за 50 лет

Киев  •  УНН

 • 4020 просмотра

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Чрезмерный вылов рыбы привел к сокращению численности акул и скатов более чем на 50% с 1970 года. Более трети хондрихтианов в настоящее время находятся под угрозой исчезновения из-за улова, деградации окружающей среды и изменения климата.

Новая статья в Science оценила глобальную скорость исчезновения акул и скатов.

Передает УНН со ссылкой на Рһуѕ.

Новое глобальное исследование обвиняет чрезмерный вылов рыбы в более чем 50% сокращении численности акул и скатов с 1970 года, но также показывает четкий путь к предотвращению дальнейшего сокращения их численности.

Профессор Университета Джеймса Кука Колин Симпфендорфер, соавтор анализа, опубликованного в журнале Science, объясняет.

Чрезмерный вылов рыбы привел к тому, что популяции хондрических рыб - акул, скатов и химер (тесно связанных с акулами) - сократились более чем наполовину за последние 50 лет.

Специалист также отметил, что помимо преднамеренного отлова и прилова, угрозу для акул усугубляют деградация среды обитания, изменение климата и загрязнение. В результате более трети хондрихтианов в настоящее время находятся под угрозой исчезновения.

Профессор Симпфендорфер сказал, что, несмотря на тревожные тенденции, анализ подчеркивает четкий путь к решению проблемы.

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Страны могут снизить риск вымирания, снизив вылов рыбы до устойчивого уровня, укрепив управление рыболовством и отменив вредные субсидии. Прогресс уже создал яркие лучи надежды для хондрихий, в том числе в Австралии, Канаде, Новой Зеландии, Соединенных Штатах, а также в некоторых частях Европы и Южной Африки

- сказал он.

Запрет на отлов раков вводится в Украине: когда и где будут действовать ограничения29 нояб. 2024, 19:14 • 23799 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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