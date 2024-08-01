Председателя Тернопольского областного совета Михаила Головко, которого только сегодня восстановили в должности после увольнения на фоне дела о взяточничестве, снова сняли с должности. Об этом пишет Суспільне, передает УНН.

Детали

За увольнение Головко проголосовали все 40 депутатов, которые на время голосования находились в сессионном зале.

Для принятия решения достаточно было 33 голосов.

Поскольку отдельные чиновники считали восстановление Головко несправедливым, то в облсовете организовали тайное голосование, уже второй раз уволив его с должности.

Дополнение

Сегодня, 1 августа, Львовский админсуд удовлетворил иск о восстановлении Михаила Головко в должности председателя Тернопольского областного совета.

Суд также обязал выплатить ему 591 тыс. грн за время вынужденного прогула.

Напомним,

Михаила Головко уволили с должности председателя Тернопольского областного совета 26 октября 2023 года.

В июне 2023 года тогда еще председатель Тернопольского областного совета и двух его заместителей разоблачили на получении более 600 тыс. грн. В связи с этим 26 июня им сообщили о подозрении.

Впоследствии Высший антикоррупционный суд решил взять Головко под стражу, но при этом определил залог в размере 805 200 гривен.

Позже его освободили из-под стражи. В ноябре Высший антикоррупционный суд изменил меру пресечения Михаилу Головко на круглосуточный домашний арест.