Киев • УНН
Михаила Головко, которого сегодня восстановили в должности председателя Тернопольского облсовета, снова уволили тайным голосованием. За это проголосовали все 40 присутствующих депутатов, хотя для решения достаточно было 33 голосов.
Председателя Тернопольского областного совета Михаила Головко, которого только сегодня восстановили в должности после увольнения на фоне дела о взяточничестве, снова сняли с должности. Об этом пишет Суспільне, передает УНН.
Детали
За увольнение Головко проголосовали все 40 депутатов, которые на время голосования находились в сессионном зале.
Для принятия решения достаточно было 33 голосов.
Поскольку отдельные чиновники считали восстановление Головко несправедливым, то в облсовете организовали тайное голосование, уже второй раз уволив его с должности.
Дополнение
Сегодня, 1 августа, Львовский админсуд удовлетворил иск о восстановлении Михаила Головко в должности председателя Тернопольского областного совета.
Суд также обязал выплатить ему 591 тыс. грн за время вынужденного прогула.
Напомним,
Михаила Головко уволили с должности председателя Тернопольского областного совета 26 октября 2023 года.
В июне 2023 года тогда еще председатель Тернопольского областного совета и двух его заместителей разоблачили на получении более 600 тыс. грн. В связи с этим 26 июня им сообщили о подозрении.
Впоследствии Высший антикоррупционный суд решил взять Головко под стражу, но при этом определил залог в размере 805 200 гривен.
Позже его освободили из-под стражи. В ноябре Высший антикоррупционный суд изменил меру пресечения Михаилу Головко на круглосуточный домашний арест.