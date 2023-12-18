Качественные закупки и отсутствие коррупции: Залужный о задачах Госоператора тыла
Киев • УНН
Валерий Залужный, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, очертил ожидания от нового Государственного логистического оператора: искоренение коррупции, обеспечение качественного снабжения войск и совершенствование процессов закупок.
Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный озвучил, что ожидает от нового Государственного оператора тыла: борьба с коррупцией, качественное и своевременное обеспечение войска, совершенствование процесса закупок. Об этом он заявил на презентации ДОТ, который будет заниматься не оборонными закупками 18 декабря, сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
Первое, что мы хотим - чтобы понятие Вооруженные силы и понятие коррупции были совершенно несовместимы. Вооруженные силы должны концентрироваться на выполнении своих задач. Не на поиске еды, не на поиске одежды и средств бронезащиты, они должны концентрироваться на выполнении боевых задач. Никаких проявлений коррупции не должно быть
Залужный также подчеркнул, что запуск агентства должен обеспечить войско качественными, необходимыми и своевременными закупками. Отдельными целями он назвал нормирование всех порядка закупок и цифровизацию процессов. ГП "Государственный оператор тыла", - государственное агентство, обеспечивающее потребности Вооруженных сил Украины в поставках продовольствия, одежды, горюче-смазочных материалов для нужд военных.
Дополнение
После своего назначения на должность руководителя "Государственного оператора тыла" Арсен Жумадилов анонсировал изменения в проведении закупок, в частности, питания для военных. По его словам, Государственный оператор тыла разобьет 407 позиций, которые есть в каталоге питания для военных, ориентировочно на 30-35 категорий, по каждой из которых будут отдельные договоры и процедуры.
https://unn.ua/news/derzhavne-ahentstvo-z-pytan-oboronnykh-zakupivel-ukrainy-zaproshuie-do-uchasti-u-tenderi-na-zakupivliu-lohistychnykh-posluh
Качественные закупки и отсутствие коррупции: Залужный о задачах Госоператора тыла
Валерий Залужный, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, очертил ожидания от нового Государственного логистического оператора: искоренение коррупции, обеспечение качественного снабжения войск и совершенствование процессов закупок.
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