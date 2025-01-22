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Главного психиатра ВСУ, подозреваемого в незаконном обогащении, доставили в суд на скорой - СМИ

Киев  •  УНН

 • 3578 просмотра

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Олега Друзя, главного психиатра ВСУ, доставили в суд на скорой после инсульта во время обыска. Его подозревают в незаконном обогащении на $1 млн за время полномасштабной войны.

Главного психиатра ВСУ Олега Друзя, который, по данным правоохранителей, разбогател более чем на 1 млн долларов за время полномасштабной войны, в Шевченковский районный суд доставила карета скорой помощи. Сегодня ему должны избрать меру пресечения. Об этом сообщил адвокат Владимир Клочков в комментарии ТСН, передает УНН.

Детали

Главного психиатра ВСУ, подозреваемого в незаконном обогащении Олега Друзя, в суд доставила карета скорой помощи, где сегодня ему будут избирать меру пресечения. По словам его адвоката, во время обыска у психиатра случился инсульт, и его госпитализировали.

"Состояние здоровья очень критическое, очень плохое. Во время обыска случился инсульт. Его сразу госпитализировали в реанимацию. Там ему проводили все необходимые меры. Я не врач, не знаю – какие. Но после этого его перевели из госпиталя в больницу скорой помощи, где есть специальные камеры. Это было пожелание Службы безопасности Украины. И сейчас на судебное заседание он доставлен в карете скорой помощи. И с ним постоянно находятся врачи", – рассказал адвокат.

Он отметил, что надеется, что суд изберет Друзю меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей, и связанную с нахождением в лечебном учреждении, где ему будет оказываться соответствующая медицинская помощь.

Напомним

Правоохранители задержали главного психиатра ВСУ, который за время полномасштабной войны разбогател более чем на 1 млн долларов.

Павел Башинский

Павел Башинский

Криминал и ЧП
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