Головного психіатра ЗСУ, підозрюваного у незаконному збагаченні, доставили до суду на швидкій - ЗМІ

Головного психіатра ЗСУ Олега Друзя, який, за даними правоохоронців, розбагатів на понад 1 млн доларів за час повномасштабної війни, до Шевченківського райсуду суду привезла карета швидкої. Сьогодні йому мають обрати запобіжний захід. Про це повідомив адвокат Володимир Клочков у коментарі ТСН, передає УНН.

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Головного психіатра ЗСУ, підозрюваного у незаконному збагаченні Олега Друзя до суду привезла карета швидкої, де сьогодні йому обиратимуть запобіжний захід. За словами його адвоката, під час обшуку у психіатра стався інсульт, і його шпиталізували.

"Стан здоров’я дуже критичний, дуже поганий. Під час обшуку стався інсульт. Він одразу був госпіталізований до реанімації. Там йому робили всі заходи. Я не лікар, не знаю – які. Але після цього він був переведений із госпіталя в лікарню швидкої допомоги, де є спеціальні камери. Це було побажання Служби безпеки України. І наразі на судове засідання він доставлений у кареті швидкої допомоги. І з ним постійно знаходяться лікарі", – розповів адвокат.

Він зазначив, що сподівається, що суд обере Друзю захід, який не пов’язаний з триманням під вартою, і пов’язаний зі знаходженням у лікувальній установі, де йому будуть надавати відповідальну медичну допомогу.

Нагадаємо

Правоохоронці затримали головного психіатра ЗСУ, який за час повномасштабної війни розбагатів на понад 1 млн доларів.