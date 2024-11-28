Главный юрист НБУ Зима и его роль в незаконной ликвидации "Конкорда"

Суды первой и апелляционной инстанций признали решение Национального банка Украины о ликвидации банка "Конкорд" незаконным. Это не единственное нарушение, ведь акционеры банка сталкиваются с систематическими нарушениями своих прав со стороны регулятора и его представителей. Ключевую роль в деле сыграл главный юрист НБУ Александр Зима, действия которого поставили под сомнение не только законность процесса ликвидации и подрывают доверие к финансовой системе страны, пишет УНН.

Суды первой и апелляционной инстанций признали незаконным решение Правления Национального банка Украины об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка "Конкорд" от 1 августа 2023 года. Однако, по данным совладелицы банка Елены Соседки, этому началу ликвидации предшествовало 1,5 годовое преследование ее банка со стороны регулятора.

"Сестры Соседки убеждены, что за ликвидацией "Конкорда" стоит председатель налогового комитета Рады Даниил Гетманцев. Они предполагают, что это сделано, чтобы сосредоточить операции игорного бизнеса в одних руках. Подтверждением целенаправленной кампании против банка являются систематические проверки и штрафы Нацбанка, давление на банк и предвзятое отношение в течение полутора лет", - говорится в видео, опубликованном на странице Елены Соседки в Facebook.

В частности, НБУ применил к "Конкорду" штрафы за якобы мискодинг (некорректное кодирование транзакций после легализации азартных игр в Украине), с которым на самом деле банк начал бороться за долго до того, когда это стало мейнстримом. Акционеры не согласились с такими решениями регулятора и обжаловали их в суде. Всего было подано четыре иска об отмене штрафов на сумму почти 63,5 миллиона гривен.

Однако с банк настолько спешили уничтожить, что регулятор не дождавшись решений суда принял решение о выводе с рынка финучреждения, что собственно и было признано незаконным. Однако нарушения законодательства на этом не завершились.

Вероятно для того чтобы" замести следы "директор юридического департамента Нацбанка Александр Зима, который одновременно является председателем административного совета Фонда гарантирования вкладов физлиц приказал Фонду отозвать иски представителей"Конкорда". Это произошло почти сразу после того, как у команды "Конкорда" забрали возможность управлять банком.

Кульминацией стала ликвидация "Конкорда" без ожидания результатов судебного обжалования предыдущего штрафа. Более того, руководитель юридического департамента НБУ Александр Зима приказал ликвидатору отозвать иски против Нацбанка. Это сделало невозможным дальнейшее обжалование действий регулятора - отмечается в видео, опубликованном Еленой Соседкой.

Сейчас полиция расследует уголовное производство из-за вероятного злоупотребления властью или служебным положением главным юристом НБУ Александром Зимою.

Дело открыли из-за письма Александра Зимы в фонд, в котором он от имени Нацбанка рекомендовал ФГВФЛ отозвать иски, поданные банком "Конкорд" против НБУ еще до решения о ликвидации банка.

Фонд гарантирования вкладов прислушался к этой рекомендации, что, по словам соучредителя банка "Конкорд" Елены Соседки, лишило акционеров их конституционного права на справедливый суд.

Уголовное производство против зимы находилось в ГБР более 9 месяцев и за это время по нему не проводилось никаких следственных действий. Соучредитель "Конкорда" Елена и Юлия Соседки неоднократно требовали от следователей признать их потерпевшими по этому делу и даже получали соответствующие постановления суда. Однако эти требования игнорировались.

Надежда на сдвиг в расследовании у акционеров появилась после того, как прокуратура передала дело на расследование Печерскому управлению полиции.

После этого следователи признали Елену и Юлию Соседок потерпевшими по делу Зимы, чем автоматически подтвердили, что действия чиновника нанесли ущерб. Эксперты, опрошенные УНН указывают, что следующим шагом в расследовании этого уголовного производства должны стать проведение допроса Зимы и вручение ему уведомления о подозрении.

Кроме персонального вреда акционерам "Конкорда" действия Зимы навредили и государству. Ведь они ставят под сомнение независимость дирекции ФГВФЛ и негативно влияют на взаимодействие Украины с международными финансовыми институтами. В частности, это может вызвать серьезное беспокойство у Международного валютного фонда, который уделяет особое внимание работе финансового сектора нашей страны.