Главная ценность - жизнь нашего солдата: Сырский сравнил потери рф и Украины в войне
Киев • УНН
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины заявил, что сохранение жизни украинских солдат является наивысшим приоритетом, в отличие от российского командования.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью немецкому телеканалу ZDF рассказал, что для Украины главная задача и главная ценность - это жизнь наших военных, передает УНН.
Для нас главная задача и главная ценность - это жизнь нашего солдата, офицера, тех боевых подразделений, которые непосредственно выполняют боевые задачи. Мы не можем позволить себе такого отношения, как делают российские начальники, где они проводят практику "мясных штурмов". Я лучше оставлю какую-то позицию, но не допущу гибели всего личного состава. А для них ценность жизни солдата равна фактически нулю. И мы это видим
Он добавил, что потери россиян в 7-8 раз превышают украинские.
"Вообще потери - это очень чувствительная тема для всех. Для любой страны, любого общества", - резюмировал Сырский.
Напомним
Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины заявил, что украинские воины имеют достаточно сил и духа, чтобы защитить свою территорию от российских оккупантов, но нуждаются в постоянной поддержке для этого.
Главная ценность - жизнь нашего солдата: Сырский сравнил потери рф и Украины в войне
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины заявил, что сохранение жизни украинских солдат является наивысшим приоритетом, в отличие от российского командования.
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