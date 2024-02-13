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Главная ценность - жизнь нашего солдата: Сырский сравнил потери рф и Украины в войне

Главная ценность - жизнь нашего солдата: Сырский сравнил потери рф и Украины в войне

Киев  •  УНН

13 февраль 2024, 18:32  •  16145 просмотра

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Главнокомандующий Вооруженных сил Украины заявил, что сохранение жизни украинских солдат является наивысшим приоритетом, в отличие от российского командования.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью немецкому телеканалу ZDF рассказал, что для Украины главная задача и главная ценность - это жизнь наших военных, передает УНН.

Для нас главная задача и главная ценность - это жизнь нашего солдата, офицера, тех боевых подразделений, которые непосредственно выполняют боевые задачи. Мы не можем позволить себе такого отношения, как делают российские начальники, где они проводят практику "мясных штурмов". Я лучше оставлю какую-то позицию, но не допущу гибели всего личного состава. А для них ценность жизни солдата равна фактически нулю. И мы это видим 

- сказал Сырский.

Он добавил, что потери россиян в 7-8 раз превышают украинские.

"Вообще потери - это очень чувствительная тема для всех. Для любой страны, любого общества", - резюмировал Сырский.

Напомним

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины заявил, что украинские воины имеют достаточно сил и духа, чтобы защитить свою территорию от российских оккупантов, но нуждаются в постоянной поддержке для этого.

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
oleksandr-syrskyiАлександр Сырский
Головна цінність - життя нашого солдата: Сирський порівняв втрати рф та України у війні
The main value is the life of our soldier: Syrsky compares losses of Russia and Ukraine in the war
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