Головна цінність - життя нашого солдата: Сирський порівняв втрати рф та України у війні
Київ • УНН
Головнокомандувач Збройних сил України заявив, що збереження життя українських солдатів є найвищим пріоритетом, на відміну від російського командування.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв’ю німецькому телеканалу ZDF розповів, що для України головна задача і головна цінність - це життя наших військових, передає УНН.
Для нас головна задача і головна цінність - це життя нашого солдата, офіцера, тих бойових підрозділів, які безпосередньо виконують бойові завдання. Ми не можемо дозволити собі такого відношення, як роблять російські начальники, де вони проводять практику "м’ясних штурмів". Я краще залишу якусь позицію, але не допущу загибелі всього особового складу. А для них цінність життя солдата дорівнює фактично нулю. І ми це бачимо
Він додав, що втрати росіян в 7-8 разів переважають українські.
"Взагалі втрати - це дуже чутлива тема для всіх. Для будь-якої країни, будь-якого суспільства", - резюмував Сирський.
Нагадаємо
Головнокомандувач Збройних Сил України заявив, що українські воїни мають достатньо сил і духу, щоб захистити свою територію від російських окупантів, але потребують постійної підтримки для цього.