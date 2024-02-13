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Головна цінність - життя нашого солдата: Сирський порівняв втрати рф та України у війні

Головна цінність - життя нашого солдата: Сирський порівняв втрати рф та України у війні

Київ • УНН

 • 29197 перегляди

Головнокомандувач Збройних сил України заявив, що збереження життя українських солдатів є найвищим пріоритетом, на відміну від російського командування.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв’ю німецькому телеканалу ZDF розповів, що для України головна задача і головна цінність - це життя наших військових, передає УНН.

Для нас головна задача і головна цінність - це життя нашого солдата, офіцера, тих бойових підрозділів, які безпосередньо виконують бойові завдання. Ми не можемо дозволити собі такого відношення, як роблять російські начальники, де вони проводять практику "м’ясних штурмів". Я краще залишу якусь позицію, але не допущу загибелі всього особового складу. А для них цінність життя солдата дорівнює фактично нулю. І ми це бачимо 

- сказав Сирський.

Він додав, що втрати росіян в 7-8 разів переважають українські.

"Взагалі втрати - це дуже чутлива тема для всіх. Для будь-якої країни, будь-якого суспільства", - резюмував Сирський.

Нагадаємо

Головнокомандувач Збройних Сил України заявив, що українські воїни мають достатньо сил і духу, щоб захистити свою територію від російських окупантів, але потребують постійної підтримки для цього.

Павло Башинський

Павло Башинський

Війна
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