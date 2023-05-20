Главком на месте, делает свою работу: Маляр о новой информволне оккупантов о якобы исчезновении Залужного
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Оккупанты запустили информационную волну о якобы исчезновении Главнокомандующего Валерия Залужного. Как сообщила заместитель главы Минобороны Анна Маляр, "главком на месте, делает свою работу", передает УНН.
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"Россияне запустили информационную волну о якобы исчезновении нашего Главнокомандующего Валерия Федоровича Залужного. Главком на месте. Делает свою работу. Только что общались", - написала Маляр в Telegram.
Детали
По ее словам, это типичная информационная технология, направленная на деморализацию украинской армии.
"По времени действия она очень короткая - от нескольких часов до одного дня. Потому что информацию легко проверить. А эффект от нее ожидается в случае точного момента распространения и массовости", - отметила Маляр.
Сейчас, по ее словам, момент распространения понятен - пик напряжения в Бахмуте, когда даже несколько деморализованных военных с нашей стороны им облегчат ситуацию.
Собственно, ради этого и куча преждевременных сообщений о "взятии" Бахмута, резюмировала Маляр.
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