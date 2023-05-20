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Главком на месте, делает свою работу: Маляр о новой информволне оккупантов о якобы исчезновении Залужного

Главком на месте, делает свою работу: Маляр о новой информволне оккупантов о якобы исчезновении Залужного

Киев • УНН

 • 1162238 просмотра

КИЕВ. 20 мая. УНН. Оккупанты запустили информационную волну о якобы исчезновении Главнокомандующего Валерия Залужного. Как сообщила заместитель главы Минобороны Анна Маляр, "главком на месте, делает свою работу", передает УНН.

Цитата

"Россияне запустили информационную волну о якобы исчезновении нашего Главнокомандующего Валерия Федоровича Залужного. Главком на месте. Делает свою работу. Только что общались", - написала Маляр в Telegram.

Детали

По ее словам, это типичная информационная технология, направленная на деморализацию украинской армии.

"По времени действия она очень короткая - от нескольких часов до одного дня. Потому что информацию легко проверить. А эффект от нее ожидается в случае точного момента распространения и массовости", - отметила Маляр.

Сейчас, по ее словам, момент распространения понятен - пик напряжения в Бахмуте, когда даже несколько деморализованных военных с нашей стороны им облегчат ситуацию.

Собственно, ради этого и куча преждевременных сообщений о "взятии" Бахмута, резюмировала Маляр.

Ранее

главарь группировки «пвк вагнер» евген пригожин заявил о якобы «полном взятии» Бахмута. В то же время в ВСУ заявление наемников опровергают.

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