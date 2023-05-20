Главком на місці, робить свою роботу: Маляр про нову інформ хвилю окупантів про нібито зникнення Залужного
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Окупанти запустили інформаційну хвилю про нібито зникнення Головнокомандувача Валерія Залужного. Як повідомила заступниця глави Міноборони Ганна Маляр, "главком на місці, робить свою роботу", передає УНН.
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"Росіяни запустили інформаційну хвилю про нібито зникнення нашого Головнокомандувача Валерія Федоровича Залужного. Главком на місці. Робить свою роботу. Щойно спілкувались", - написала Маляр у Telegram.
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За її словами, це типова інформаційна технологія спрямована на деморалізацію українського війська.
"По часу дії вона дуже коротка - від декількох годин до одного дня. Бо інформацію легко перевірити. А ефект від неї очікується у разі влучного моменту поширення та масовості", - зазначила Маляр.
Наразі, за її словами, момент поширення зрозумілий - пік напруги в Бахмуті, коли навіть декілька деморалізованих військових з нашого боку їм полегшать ситуацію.
Власне, заради цього і купа передчасних повідомлень про "взяття" Бахмута, резюмувала Маляр.
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