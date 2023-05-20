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Главком на місці, робить свою роботу: Маляр про нову інформ хвилю окупантів про нібито зникнення Залужного

Главком на місці, робить свою роботу: Маляр про нову інформ хвилю окупантів про нібито зникнення Залужного

Київ • УНН

 • 1162238 перегляди

КИЇВ. 20 травня. УНН. Окупанти запустили інформаційну хвилю про нібито зникнення Головнокомандувача Валерія Залужного. Як повідомила заступниця глави Міноборони Ганна Маляр, "главком на місці, робить свою роботу", передає УНН.

Цитата

"Росіяни запустили інформаційну хвилю про нібито зникнення нашого Головнокомандувача Валерія Федоровича Залужного. Главком на місці. Робить свою роботу. Щойно спілкувались", - написала Маляр у Telegram.

Деталі

За її словами, це типова інформаційна технологія спрямована на деморалізацію українського війська.

"По часу дії вона дуже коротка - від декількох годин до одного дня. Бо інформацію легко перевірити. А ефект від неї очікується у разі влучного моменту поширення та масовості", - зазначила Маляр.

Наразі, за її словами, момент поширення зрозумілий - пік напруги в Бахмуті, коли навіть декілька деморалізованих військових з нашого боку їм полегшать ситуацію.

Власне, заради цього і купа передчасних повідомлень про "взяття" Бахмута, резюмувала Маляр.

Раніше

Ватажок угруповання «пвк вагнер» євген пригожин заявив про нібито «повне взяття» Бахмута. У той же час у ЗСУ заяву найманців спростовують.

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