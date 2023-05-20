Ватажок "пвк вагнер" пригожин заявив про нібито "повне взяття" Бахмута. У ЗСУ - спростовують
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Ватажок угруповання «пвк вагнер» євген пригожин заявив про нібито «повне взяття» Бахмута. У той же час у ЗСУ заяву найманців спростовують, передає УНН.
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За словами пригожина, остання багатоповерхова будівля на південному заході міста, що утримується ЗСУ, перейшла під контроль пвк близько полудня. В кінці він вчергове розкритикував міністра оборони рф шойгу та начальника російського генштабу зс рф. пригожин додав, що його угрупування вийде з Бахмута 25 травня.
Речник східного угрупування ЗСУ Сергій Череватий в коментарі Вільному радіо спростовує цю заяву та каже, що ЗСУ є в місті та зосереджені на оточені Бахмута.
“Ми бачили та слухали, що росіяни пишуть — пи***ж! Навіть деякі бійці ЗСУ заявляють, що вже взяли Бахмут (що місто окупували росіяни — ред.). Поки що це інформаційна атака. На даний момент, ми не вийшли (з Бахмута)”, — стверджує речник східного угрупування ЗСУ Сергій Череватий в коментарі Вільному радіо.
Водночас речник ЗСУ визнав, що ситуація в Бахмуті важка та допустив, що ЗСУ можуть вийти з міста.
“Я не хочу приховувати. В самому місті в нас, в принципі, інтересів дуже мало. В нас триває інша операція по оточенню міста і ми досить непогано в цьому плані рухаємось. В місті ж, враховуючи, що залишилась дуже маленька ділянка, і її вже легко обстрілювати та тримати багато людей там (важко). Тому ясно, що рано чи пізно з міркувань безпеки ми звідти вийдемо”, — пояснює Сергій Череватий.
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