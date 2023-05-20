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Росіяни підтягують повітряно-десантні й мотострілецькі підрозділи у Бахмут - Череватий

Росіяни підтягують повітряно-десантні й мотострілецькі підрозділи у Бахмут - Череватий

Київ • УНН

 • 820813 перегляди

КИЇВ. 20 травня. УНН. Російські окупанти підтягують на Бахмутський напрямок повітряно-десантні, мотострілецькі підрозділи, а також деякі спецпідрозділи. Протягом минулої доби відбулося 17 боєзіткнень, унаслідок яких загинуло 92 військових рф, ще 156 зазнали поранень. Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, передає УНН.

Цитата

"Бахмут залишається головною, пріоритетною ціллю для агресора. Він, крім угруповання "вагнера", підтягує туди повітряно-десантні підрозділи, мотострілецькі підрозділи, а також деякі спеціальні підрозділи. Продовжує накривати щільним вогнем наші позиції", - заявив Череватий.

Деталі

Речник повідомив, що протягом доби окупанти на Бахмутському напрямку 414 разів накривали українські позиції ствольною та реактивною артилерією, здійснили 4 авіанальоти по Бахмуту. Він додав, що відбулося 17 боєзіткнень, у яких ворог втратив 92 окупантів, 156 зазнали поранень. Українські захисники підбили 2 ворожі бойові машини піхоти, 5 гармат, 1 самохідну артилерійську установку "Гвоздика", 5 БпЛА і знищили 13 складів боєприпасів.

Відповідаючи на питання, чому російська пропаганда активно повідомляє про начебто "захоплення" Бахмута, Череватий підкреслив, що ворогу "важливо розганяти цю хвилю" тому, за понад 9,5 місяців він так і не зміг захопити районний центр і поніс "просто колосальні втрати".

"На фоні цього їм потрібно терміново покласти хоч якийсь трофей і показати, що це було недаремно", - резюмував речник.

Нагадаємо

Британська розвідка 20 травня повідомила, що росія, швидше за все, перекинула до кількох батальйонів для посилення Бахмутського напрямку.

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