Россияне подтягивают воздушно-десантные и мотострелковые подразделения в Бахмут - Череватый
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Российские оккупанты подтягивают на Бахмутское направление воздушно-десантные, мотострелковые подразделения, а также некоторые спецподразделения. За прошедшие сутки произошло 17 боестолкновений, в результате которых погибли 92 военных рф, еще 156 получили ранения. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, передает УНН.
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"Бахмут остается главной, приоритетной целью для агрессора. Он, кроме группировки "вагнера", подтягивает туда воздушно-десантные подразделения, мотострелковые подразделения, а также некоторые специальные подразделения. Продолжает накрывать плотным огнем наши позиции", - заявил Череватый.
Детали
Спикер сообщил, что в течение суток оккупанты на Бахмутском направлении 414 раз накрывали украинские позиции ствольной и реактивной артиллерией, совершили 4 авианалета по Бахмуту. Он добавил, что произошло 17 боестолкновений, в которых враг потерял 92 оккупантов, 156 получили ранения. Украинские защитники подбили 2 вражеские боевые машины пехоты, 5 орудий, 1 самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", 5 БпЛА и уничтожили 13 складов боеприпасов.
Отвечая на вопрос, почему российская пропаганда активно сообщает о якобы "захвате" Бахмута, Череватый подчеркнул, что врагу "важно разгонять эту волну" потому, что за более 9,5 месяца он так и не смог захватить районный центр и понес "просто колоссальные потери".
"На фоне этого им нужно срочно положить хоть какой-то трофей и показать, что это было не зря", - резюмировал спикер.
Напомним
Британская разведка 20 мая сообщила, что россия, скорее всего, перебросила до нескольких батальонов для усиления Бахмутского направления.