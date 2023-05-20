Британська розвідка: рф швидше за все перекинула до кількох батальйонів для посилення Бахмутського напрямку
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. росія, швидше за все, перекинула до кількох батальйонів для посилення Бахмутського напрямку. Про це йдеться у черговому звіті Міноборони Великої Британії на основі розвідданих, пише УНН.
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"За останні чотири дні росія, швидше за все, передислокувала до кількох батальйонів для посилення Бахмутського напрямку", - вказано у звіті.
Як зауважується, "у зв’язку з тим, що росія, імовірно, має відносно небагато незадіяних бойових підрозділів в Україні, передислокація є помітним зобов’язанням з боку російського командування".
"Російське керівництво, імовірно, продовжує розглядати захоплення Бахмута як ключову безпосередню мету війни, яка дозволить їм претендувати на певний успіх у конфлікті", - підсумовують у МО Британії.
Доповнення
У Міноборони 19 травня вказували, що на Бахмутському напрямку тривають дуже жорсткі бої, ворог перекинув декілька тисяч осіб.