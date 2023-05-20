Британская разведка: рф скорее всего перебросила до нескольких батальонов для усиления Бахмутского направления

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Киев • УНН

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КИЕВ. 20 мая. УНН. россия, скорее всего, перебросила до нескольких батальонов для усиления Бахмутского направления. Об этом говорится в очередном отчете Минобороны Великобритании на основе разведданных, пишет УНН.

Детали

"За последние четыре дня россия, скорее всего, передислоцировала до нескольких батальонов для усиления Бахмутского направления", - указано в отчете.

Как отмечается, "в связи с тем, что россия, вероятно, имеет относительно немного незадействованных боевых подразделений в Украине, передислокация является заметным обязательством со стороны российского командования".

"Российское руководство, вероятно, продолжает рассматривать захват Бахмута как ключевую непосредственную цель войны, которая позволит им претендовать на определенный успех в конфликте", - заключают в МО Британии.

Дополнение

В Минобороны 19 мая указывали, что на Бахмутском направлении продолжаются очень жёсткие бои, враг перебросил несколько тысяч человек.

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