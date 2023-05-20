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Главарь "пвк вагнер" пригожин заявил о якобы "полном взятии" Бахмута. В ВСУ - опровергают

Главарь "пвк вагнер" пригожин заявил о якобы "полном взятии" Бахмута. В ВСУ - опровергают

Киев • УНН

 • 1975486 просмотра

КИЕВ. 20 мая. УНН. Главарь группировки «пвк вагнер» евген пригожин заявил о якобы «полном взятии» Бахмута. В то же время в ВСУ заявление наемников опровергают, передает УНН.

Детали

По словам пригожина, последнее многоэтажное здание на юго-западе города, удерживаемое ВСУ, перешло под контроль пвк около полудня. В конце он в очередной раз раскритиковал министра обороны рф шойгу и начальника российского генштаба ВС рф. пригожин добавил, что его группировка выйдет из Бахмута 25 мая.

Представитель восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в комментарии Свободному радио опровергает это заявление и говорит, что ВСУ есть в городе и сосредоточены на окружении Бахмута.

“Мы видели и слушали, что россияне пишут — пи***ж! Даже некоторые бойцы ВСУ заявляют, что уже взяли Бахмут (что город оккупировали россияне — ред.). Пока что это информационная атака. На данный момент, мы не вышли (из Бахмута)”, — утверждает представитель восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.

В то же время спикер ВСУ признал, что ситуация в Бахмуте тяжелая и допустил, что ВСУ могут выйти из города.

“Я не хочу скрывать. В самом городе у нас, в принципе, интересов очень мало. У нас продолжается другая операция по окружению города и мы достаточно неплохо в этом плане движемся. В городе же, учитывая, что остался очень маленький участок, и его уже легко обстреливать и держать много людей там (трудно). Поэтому ясно, что рано или поздно из соображений безопасности мы оттуда выйдем”, — объясняет Сергей Череватый.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россияне подтягивают воздушно-десантные и мотострелковые подразделения в Бахмут - Череватый

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