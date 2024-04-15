Глава Еврокомиссии призвала Палату представителей США принять пакет помощи Украине

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Палату представителей Конгресса США предоставить срочную помощь Украине. Об этом она сказала в интервью RND, пишет УНН.

В Европе мы всегда могли договориться о новых мерах поддержки Украины, даже если порой это было трудно. Если все подытожить, то мы имеем почти трехзначную миллиардную сумму гражданской и военной помощи. Сейчас я очень четко призываю Палату представителей США также сплотиться и наконец позволить принять пакет помощи Украине, который останавливался на месяцы. Украина заслуживает поддержки всех свободных стран мира