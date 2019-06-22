Глава Роскосмоса объяснил отмену запуска космической обсерватории: "чтобы не лететь на авось"
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. Решение о переносе запуска ракеты-носителя “Протон-М”, которая вместе с разгонным блоком ДМ-03 должна вывести на орбиту космическую обсерваторию “Спектр-РГ”, было принято, чтобы прервать тенденцию аварийности. Об этом в субботу сообщил журналистам генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин после посещения ПО “Полет”, информирует УНН со ссылкой на российское агентство ТАСС.
“Лететь „на авось“ ... Наверное, раньше такие решения могли приниматься, но только не сейчас. Мы не можем сохранять тенденцию аварийности. У нас с 2006 года все годы аварийные. Поэтому было принято решение перенести. Я, безусловно, с уважением отнесся к этому решению”, — сказал Рогозин.
По словам гендиректора Роскосмоса, он дал команду максимально тщательно все проверить. Рогозин отметил, что замечания были к работе электросистемы космического аппарата.
Ранее в Роскосмосе сообщили, что запуск космической обсерватории “Спектр-РГ”, который был запланирован на 21 июня, перенесен на резервную дату. Источник в ракетно-космической отрасли сказал ТАСС, что это связано с замечаниями к аппарату.
Как сообщал УНН, в мае глава Роскосмоса описал план по освоению Луны.