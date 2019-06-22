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Глава Роскосмоса объяснил отмену запуска космической обсерватории: "чтобы не лететь на авось"

Киев • УНН

 • 11214 просмотра

КИЕВ. 22 июня. УНН. Решение о переносе запуска ракеты-носителя “Протон-М”, которая вместе с разгонным блоком ДМ-03 должна вывести на орбиту космическую обсерваторию “Спектр-РГ”, было принято, чтобы прервать тенденцию аварийности. Об этом в субботу сообщил журналистам генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин после посещения ПО “Полет”, информирует УНН со ссылкой на российское агентство ТАСС.

Глава Роскосмоса объяснил отмену запуска космической обсерватории: "чтобы не лететь на авось"

“Лететь „на авось“ ... Наверное, раньше такие решения могли приниматься, но только не сейчас. Мы не можем сохранять тенденцию аварийности. У нас с 2006 года все годы аварийные. Поэтому было принято решение перенести. Я, безусловно, с уважением отнесся к этому решению”, — сказал Рогозин.

По словам гендиректора Роскосмоса, он дал команду максимально тщательно все проверить. Рогозин отметил, что замечания были к работе электросистемы космического аппарата.

Ранее в Роскосмосе сообщили, что запуск космической обсерватории “Спектр-РГ”, который был запланирован на 21 июня, перенесен на резервную дату. Источник в ракетно-космической отрасли сказал ТАСС, что это связано с замечаниями к аппарату.

Как сообщал УНН, в мае глава Роскосмоса описал план по освоению Луны.

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