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Глава Роскосмосу описав план з освоєння Місяця

Глава Роскосмосу описав план з освоєння Місяця

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 травня. УНН. Глава “Роскосмосу” Дмитро Рогозін під час лекції в МГУ представив план з освоєння Росією Місяця, пише УНН з посиланням на російські ЗМІ.

За його словами, пілотовані польоти до Місяця почнуться в 2029 році, тоді ж відбудеться комплексне дослідження супутника за допомогою місяцеходу, а в 2030 році — висадка людини. “Після 2030 року (планується) модуль місячної бази”, — говорилося в презентації Рогозіна.

В інтерв’ю одному зі ЗМІ РФ в січні 2019 року Рогозін розповідав, що пуски космічних апаратів до Місяця заплановані з 2021 року, а до 2025 року на супутнику Землі виявиться апарат “Луна-грунт”. “Постановка амбітної мети може згуртувати галузь”, — підкреслював Рогозін.

Після виходу матеріалу прем’єр-міністр Дмитро Медведєв закликав керівництво держкорпорації “припинити балакати про те, куди ми полетимо в 2030 році”, і порадив більше займатися справами.

Як стало відомо раніше, запуск ракети РФ з південнокорейським супутником перенесений через неготовність.

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