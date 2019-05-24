Глава Роскосмоса описал план по освоению Луны

По его словам, пилотируемые полеты к Луне начнутся в 2029 году, тогда же состоится комплексное исследование спутника с помощью лунохода, а в 2030 году — высадка человека. “После 2030 года (планируется) модуль лунной базы”, — говорилось в презентации Рогозина.

В интервью одному из СМИ РФ в январе 2019 года Рогозин рассказывал, что пуски космических аппаратов к Луне запланированы с 2021 года, а к 2025 году на спутнике Земли окажется аппарат “Луна-грунт”. “Постановка амбициозной цели может сплотить отрасль”, — подчеркивал Рогозин.

После выхода материала премьер-министр Дмитрий Медведев призвал руководство госкорпорации “прекратить болтать о том, куда мы полетим в 2030 году”, и посоветовал больше заниматься делами.

Как стало известно ранее, запуск ракеты РФ с южнокорейским спутником перенесен из-за неготовности.