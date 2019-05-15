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Запуск ракети РФ з південнокорейським супутником перенесений через неготовність

Запуск ракети РФ з південнокорейським супутником перенесений через неготовність

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 травня. УНН. Запуск легкої ракети-носія “Ангара-1.2”, яка повинна вивести на орбіту південнокорейський супутник дистанційного зондування Землі KOMPSAT-6 (Korea Multi-Purpose Satellite — 6), перенесений на більш пізній термін через неготовність корисного навантаження. Спочатку її старт з космодрому Плесецьк був запланований на 2020 рік, повідомляє офіційний журнал Роскосмосу “Русский космос”, передає УНН.

“Запуск має відбутися після 2020 року з деякою зрушенням щодо початкових термінів через неготовність корисного навантаження”, — йдеться у виданні. При цьому наголошується, що “носій під цей контракт вже виготовляється”.

Супутник KOMPSAT-6 південнокорейської розробки — п’ятий за рахунком багатоцільовий орбітальний космічний апарат, створений для моніторингу поверхні Землі з метою своєчасного виявлення стихійних лих, а також збору інформації для запобігання і ліквідації їх руйнівних наслідків. Контракт на його запуск був підписаний між компанією International Launch Services і Корейським інститутом аерокосмічних досліджень (KARI) в 2016 році.

Як зазначав раніше УНН, кандидати в космічні туристи для польоту на “Союзі” за укладеним раніше контрактом між Роскосмосом і американською компанією Space Adventures ще не визначені. Про це повідомили російському агентству ТАСС в прес-службі держкорпорації.

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