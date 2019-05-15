Запуск ракеты РФ с южнокорейским спутником перенесен из-за неготовности
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Запуск легкой ракеты-носителя “Ангара-1.2”, которая должна вывести на орбиту южнокорейский спутник дистанционного зондирования Земли KOMPSAT-6 (Korea Multi-Purpose Satellite — 6), перенесен на более поздний срок из-за неготовности полезной нагрузки. Изначально ее старт с космодрома Плесецк был запланирован на 2020 год, сообщает официальный журнал Роскосмоса “Русский космос”, передает УНН.
“Запуск должен состояться после 2020 года с некоторой сдвижкой относительно первоначальных сроков из-за неготовности полезной нагрузки”, — говорится в издании. При этом отмечается, что “носитель под этот контракт уже изготавливается”.
Спутник KOMPSAT-6 южнокорейской разработки — пятый по счету многоцелевой орбитальный космический аппарат, созданный для мониторинга поверхности Земли с целью своевременного обнаружения стихийных бедствий, а также сбора информации для предотвращения и ликвидации их разрушительных последствий. Контракт на его запуск был подписан между компанией International Launch Services и Корейским институтом аэрокосмических исследований (KARI) в 2016 году.
Как отмечал ранее УНН, кандидаты в космические туристы для полета на “Союзе” по заключенному ранее контракту между Роскосмосом и американской компанией Space Adventures еще не определены. Об этом сообщили российскому агентству ТАСС в пресс-службе госкорпорации.