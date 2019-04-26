Роскосмос: космічні туристи для польоту в 2021 році ще не визначені
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Кандидати в космічні туристи для польоту на “Союзі” за укладеним раніше контрактом між Роскосмосом і американською компанією Space Adventures ще не визначені. Про це повідомили російському агентству ТАСС в прес-службі держкорпорації, передає УНН.
“Кандидати на політ в рамках цього контракту поки не визначені. На даний момент йде укладання контрактів на виробництво корабля, в ньому зарезервовано два місця”, — відзначили в Роскосмосі.
Транспортний пілотований корабель (ТПК) “Союз” для цих цілей буде готовий в другій половині 2021 року, тому політ відбудеться не раніше кінця 2021 року. Як уточнили в держкорпорації, космічні туристи зможуть ознайомитися з ТПК під час тренувань в Центрі підготовки космонавтів ім. Ю. О. Гагаріна перед польотом.
Як повідомляв УНН, Роскосмос і NASA погодили перенесення запуску “Союзу МС-13” до МКС.