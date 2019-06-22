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Глава Роскосмосу пояснив скасування запуску космічної обсерваторії: "аби не летіти на авось"

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 червня. УНН. Рішення про перенесення запуску ракети-носія “Протон-М”, яка разом з розгінним блоком ДМ-03 повинна вивести на орбіту космічну обсерваторію “Спектр-РГ”, було прийнято, щоб перервати тенденцію аварійності. Про це в суботу повідомив журналістам генеральний директор Роскосмосу Дмитро Рогозін після відвідування ПО “Політ”, інформує УНН з посиланням на російське агентство ТАСС.

Глава Роскосмосу пояснив скасування запуску космічної обсерваторії: "аби не летіти на авось"

“Летіти „на авось“... Напевно, раніше такі рішення могли прийматися, але тільки не зараз. Ми не можемо зберігати тенденцію аварійності. У нас з 2006 року всі роки аварійні. Тому було прийняте рішення перенести. Я, безумовно, з повагою поставився до цього рішення”, — сказав Рогозін.

За словами гендиректора Роскосмоса, він дав команду максимально ретельно все перевірити. Рогозін зазначив, що зауваження були до роботи електросистеми космічного апарату.

Раніше в Роскосмосі повідомили, що запуск космічної обсерваторії “Спектр-РГ”, який був запланований на 21 червня, перенесено на резервну дату. Джерело в ракетно-космічній галузі сказало ТАСС, що це пов’язано із зауваженнями до апарату.

Як повідомляв УНН, у травні глава Роскосмосу описав план з освоєння Місяця.

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