Глава ПЦУ Епифаний принял польского посла

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 5736 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 32178 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 52753 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 68928 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 118334 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110554 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137008 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144507 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130071 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130146 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Глава ПЦУ Епифаний принял польского посла

Глава ПЦУ Епифаний принял польского посла

Киев  •  УНН

 • 10926 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины Епифаний накануне встретился с послом Польши Бартошем Цихоцким, разговор касался поддержки семейных ценностей, защиты жизни и диалога о вопросах, вытекающих из общей истории Польши и Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Польское радио.

"Я рад, что имел возможность представить митрополиту Епифанию позицию Польши по делу административных решений, нарушающих основные христианские традиции, право на молитву перед могилами предков или свободу литургии в католических храмах", - сказал Цихоцкий по итогам встречи.

По информации ПЦУ, во время разговора Епифаний и Цихоцкий также обсуждали вопрос консолидации духовных ценностей в Украине, социально-политической ситуации и межгосударственные отношения.

Кроме того, посол Цихоцкий сообщил, что согласованы будущие мероприятия по помощи семьям граждан Украины, незаконно заключенным в связи с конфликтом на востоке страны.

"Мы имеем на востоке соседа, который хочет нас пленить, но хорошо, что на западе есть Польша - наш добрый сосед, поддержку которого мы постоянно ощущаем", - сказал Епифаний, поблагодарив польского посла.

Со своей стороны Цихоцкий заверил Его Блаженство, что Польша готова содействовать Украине на пути ее проевропейского развития.

Ранее митрополит Епифаний назвал препятствие для объединения украинцев вокруг Киевского престола.

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