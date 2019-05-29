Глава ПЦУ Епіфаній прийняв польського посла

КИЇВ. 29 травня. УНН. Предстоятель Православної церкви України митрополит Київський та всієї України Епіфаній напередодні зустрівся з послом Польщі Бартошем Ціхоцьким, розмова стосувалася підтримки сімейних цінностей, захисту життя та діалогу про питання, що випливають зі спільної історії Польщі та України. Про це УНН повідомляє з посиланням на Польське радіо.