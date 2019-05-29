Глава ПЦУ Епіфаній прийняв польського посла
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Предстоятель Православної церкви України митрополит Київський та всієї України Епіфаній напередодні зустрівся з послом Польщі Бартошем Ціхоцьким, розмова стосувалася підтримки сімейних цінностей, захисту життя та діалогу про питання, що випливають зі спільної історії Польщі та України. Про це УНН повідомляє з посиланням на Польське радіо.
"Я радий, що мав можливість представити митрополиту Епіфанію позицію Польщі у справі адміністративних рішень, що порушують основні християнські традиції, право на молитву перед могилами предків або свободу літургії у католицьких храмах", - сказав Ціхоцький за підсумками зустрічі.
За інформацією ПЦУ, під час розмови Епіфаній та Ціхоцький також обговорювали питання консолідації духовних цінностей в Україні, соціально-політичну ситуацію та міждержавні відносини.
Крім того, посол Ціхоцький поінформував, що погоджено майбутні заходи з допомоги сім’ям громадян України, незаконно ув’язненим у зв’язку з конфліктом на сході країни.
"Ми маємо на сході сусіда, який хоче нас полонити, але добре, що на заході є Польща - наш добрий сусід, підтримку якого ми постійно відчуваємо", - сказав Епіфаній, подякувавши польському послу.
Зі свого боку Ціхоцький запевнив Його Блаженство, що Польща готова сприяти Україні на шляху її проєвропейського розвитку.
Раніше митрополит Епіфаній назвав перешкоду для єднання українців навколо Київського престолу.