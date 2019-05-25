Епіфаній назвав перешкоду для єднання українців навколо Київського престолу

"Наша Церква постала в непростий час, адже на сході України триває збройна агресія Росії проти України, залишається в окупації територія Автономної Республіки Крим, всередині країну руйнують міжполітичні чвари та корупційні злодіяння", – зазначив глава ПЦУ.

Предстоятель додав, що "досягненню повного єднання всіх українців навколо Київського престолу на сьогодні заважає й та частина українського православ’я, що не усвідомлює руйнівної сили перебування у духовній залежності від північного сусіда, який всіма способами намагається ізолювати Православну Церкву України, перешкодити її визнанню з боку інших помісних Православних Церков, а також намагається посіяти розбрат поміж православними українцями і радіє з того, що в сусіда трапилася якась прикрість".

Тому, підкреслив Предстоятель, українцям, передовсім, потрібно бути разом.

"Нам треба зберігати єдність поміж собою – єпископами, кліриками й мирянами. Прикладом такого єднання з нашого боку ми спонукатимемо наших братів із Московського Патріархату до усвідомлення потреби мати в Україні єдину Православну Церкву та до реальних кроків у цьому напрямку", – зазначив митрополит Епіфаній.

"Наша Церква відкрита для всіх. Ми усвідомлюємо потребу змін, відходу від пострадянської моделі життя й управління, ми дослухаємося до слушних думок і порад наших вірних і духовенства. Ми відкриті до спілкування, ми не хочемо відгороджуватися від суспільства й замикатися в собі, а намагатимемося зменшувати відстань і загороджувальну стіну між вірними й духовенством, між Церквою та її народом", – резюмував Предстоятель, наголосивши на тому, що всі завдання, які постали перед Церквою, будуть виконані з Божою допомогою.

Нагадаємо, Святійший патріарх Філарет побажав митрополиту Епіфанію Божої допомоги у розбудові ПЦУ.