Епифаний назвал препятствие для единения украинцев вокруг Киевского престола

"Наша Церковь появилась в непростое время, ведь на востоке Украины продолжается вооруженная агрессия России против Украины, остается в оккупации территория Автономной Республики Крым, внутри страну разрушают междуполитические распри и коррупционные злодеяния", - отметил глава ПЦУ.

Предстоятель отметил, что "достижению полного единения всех украинцев вокруг Киевского престола сегодня мешает и та часть украинского православия, не осознающая разрушительной силы пребывания в духовной зависимости от северного соседа, который всеми способами пытается изолировать Православную Церковь Украины, помешать ее признанию со стороны других поместных Православных Церквей, а также пытается посеять раздор между православными украинцами и радуется тому, что у соседа случилась какая-то неприятность".

Поэтому, подчеркнул Предстоятель, украинцам, прежде всего, нужно быть вместе.

"Нам надо сохранять единство между собой - епископами, клириками и мирянами. Примером такого единения с нашей стороны мы будем побуждать наших братьев из Московского Патриархата к осознанию необходимости иметь в Украине единую Православную Церковь и к реальным шагам в этом направлении", - отметил митрополит Епифаний.

"Наша Церковь открыта для всех. Мы осознаем необходимость изменений, ухода от постсоветской модели жизни и управления, мы прислушиваемся к дельным мыслям и советам наших верных и духовенства. Мы открыты к общению, мы не хотим отгораживаться от общества и замыкаться в себе, а стараться уменьшать расстояние и заградительную стену между верными и духовенством, между Церковью и ее народом", - резюмировал Предстоятель, отметив, что все задачи, стоящие перед Церковью, будут выполнены с Божьей помощью.

Напомним, Святейший патриарх Филарет пожелал митрополиту Епифанию Божьей помощи в развитии ПЦУ.