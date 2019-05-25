Філарет побажав Епіфанію Божої допомоги у розбудові ПЦУ

"Хочу привітати Блаженнійшого Епіфанія з Днем ангела. Цього дня ми особливо молимося його небесному покровителю, щоб він допоміг Предстоятелю нести цей важкий хрест – головування над Церквою. Цей хрест неможливо нести без Божої допомоги. Тому бажаю Вашому Блаженству, щоб Господь допомагав Вам у цьому", – зазначив Філарет.

"Перед нами сьогодні стоїть завдання не лише зберегти ту єдність, яку ми сповідуємо, попри протидію всіх сил, які намагаються розділити нас і знищити. Нашим головним завданням є об’єднати все Православ’я України в єдину Помісну Православну Церкву. Якщо ми цього досягнемо, то це означатиме, що Україна – непереможна, бо вона має міцну основу", – додав Святійший Патріарх.

При цьому Філарет наголосив на тому, що збереження України в умовах російської агресії – це, передусім, заслуга української Церкви, яка міцна своєю згуртованістю.

Також він підкреслив "свою впевненість у тому, що єдність ПЦУ збережеться в майбутньому, а також подякував Вселенському Патріарху Варфоломію I за його зусилля у творенні єдиної Помісної Православної Церкви України".

Своєю чергою, Блаженнійший Митрополит Епіфаній подякував Його Святості за привітання і висловив впевненість у тому, що Українська Православна Церква зростатиме і буде міцнішати і надалі.

Нагадаємо, Патріарх Філарет прийшов на спільну молитву з митрополитом Епіфанієм.