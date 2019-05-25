Филарет пожелал Епифанию Божьей помощи в развитии ПЦУ

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 52439 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 68657 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 118254 просмотра

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110534 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136988 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144505 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130065 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130144 просмотра

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Филарет пожелал Епифанию Божьей помощи в развитии ПЦУ

Филарет пожелал Епифанию Божьей помощи в развитии ПЦУ

Киев  •  УНН

 • 15873 просмотра

КИЕВ. 25 мая. УНН. Святейший Патриарх Филарет поздравил Предстоятеля Украинской Православной Церкви митрополита Епифания с Днем ангела, пожелав помощи Божией в нелегком деле развития поместной Православной церкви Украины и выразив уверенность в том, что единство ПЦУ сохранится в будущем. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Киевской митрополии Украинской православной церкви (ПЦУ).

"Хочу поздравить Блаженнейшего Епифания с Днем ангела. В этот день мы особенно молимся его небесному покровителю, чтобы он помог Предстоятелю нести этот тяжелый крест - главенство над Церковью. Этот крест невозможно нести без Божьей помощи. Поэтому желаю Вашему Блаженству, чтобы Господь помогал Вам в этом", - отметил Филарет.

"Перед нами сегодня стоит задача не только сохранить то единство, которое мы исповедуем, несмотря на противодействие всех сил, которые пытаются разделить нас и уничтожить. Нашей главной задачей является объединить все Православие Украины в единую поместную Православную Церковь. Если мы этого достигнем, то это будет означать, что Украина - непобедима, потому что она имеет прочную основу", - добавил Святейший Патриарх.

При этом Филарет отметил, что сохранение Украины в условиях российской агрессии - это, прежде всего, заслуга украинской Церкви, которая крепка своей сплоченностью.

Также он подчеркнул "свою уверенность в том, что единство ПЦУ сохранится в будущем, а также поблагодарил Вселенского Патриарха Варфоломея I за его усилия в создании единой Поместной Православной Церкви Украины".

В свою очередь, Блаженнейший Митрополит Епифаний поблагодарил Его Святейшество за поздравления и выразил уверенность в том, что Украинская Православная Церковь будет расти и будет крепнуть и в дальнейшем.

Напомним, Патриарх Филарет пришел на совместную молитву с митрополитом Епифанием.

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