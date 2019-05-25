Патріарх Філарет прийшов на спільну молитву з митрополитом Епіфанієм
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. Святіший Патріарх Філарет прийшов на спільну молитву з главою Православної церкви України, митрополитом Епіфанієм у Михайлівський собор у Києві. Про це повідомив представник прес-служби ПЦУ Іван Сидор у Facebook, передає УНН.
"Літургія в День тезоіменитства (День ангела) Предстоятеля Української Православної Церкви Митрополита Епіфанія. Під покровом Божої Матері зібралися усі: український єпископат, духовенство, поважні гості з Константинополя і святої гори Афон, студенти духовної академії, віряни. Прийшов привітати Митрополита Епіфанія і спільно помолитися Патріарх Філарет", - вказав Сидор.
Нагадаємо, 24 травня відбувся Священний Синод ПЦУ.