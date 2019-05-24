Засідання Синоду: що ухвалили

"Щодо рішень, було прийнято низку призначень. Це - голову синодального управління у справах молоді Архіепскопа Кременчуцького і Полтавського Федора, головою синодальної взаємодії з молодіжно-патріотичним громадськими об’єднаннями Архіепископа Тернопільського і Кремінецького Нестора, ми також утвердили голову інституту церковної історії високопреосвященнішого Митрополита Димитрія", - сказав Епіфаній.

З його слів, також було визначено протягом наступного місяця всі єпархіальні управління, тобто єпархії, які до цього часу ще не пройшли перереєстрацію. Вони повинні подати відповідні документи і внести зміни до своїх статутів, чітко визначивши приналежність до ПЦУ.

Також було прийнято рішення відповідно до канонічного порядку, що закордонні візити, зокрема паломництва архіереїв, повинні узгоджуватись Предстоятелем, і кожен архіерей, який бажає відвідати ту чи іншу помісну православну церкву, повинен отримати відповідне благословення предстоятеля ПЦУ.

"Також щодо рішення Синоду, який заборонив архієреям і клірикам брати участь у виборах, які суперечать сану. Особливо це стосується виборів у ВР України. Священослужителі не мають права брати безпосередню участь, бути кандидатами – але тільки на місцевому рівні з благословення того чи іншого архіерея священнослужитель має право взяти участь у виборах до міської, селищної чи територіальної громади, може обіймати з благословення архієрея тільки ту посаду, яка не є посадою постійною", - сказав митрополит.

Він повідомив, що було прийнято рішення про відзначення ювілею 30-ліття з часу відновлення Української автокефальної православної церкви.

"Ми, як помісна УПЦ, тяжіємо історією до тих часів, коли було оголошено про те, що відроджується автокефальна православна церква. Центром святкування буде місто Львів, де було і оголошено 19 серпня в Храмі Петра і Павла, що відроджується українська автокефальна православна церква", - сказав він.

На засіданні Синоду було підтверджено обрання архімандрита Епіфанія, яким буде рукоположено на єпископа Львівського у правах вікарія, предстоятеля УПЦ, і який буде опікуватись грекомовною паствою в Україні.

Також було роз’яснено, що відповідно до встановленого порядку, за богослужінням в усіх храмах Православної церкви України повинні підносити ім’я предстоятеля.

Синод заслухав та взяв до відома звіт комісії, яка вивчала ситуацію, що склалась у кафедральному храмі Різдва христового в Одесі.

"Також Синодом було засвідчено, що у своїй подальшій діяльності помісна православна церква України буде керуватись священним переданням, священним писанням і тим статутом, який був прийнятий 15 грудня в стінах Софії Київської. Ми всі були практично одностайні в попередніх рішеннях, але останнє рішення не було підписане тільки одним членом – патріархом Філаретом", - додав Епіфаній.

Нагадаємо, Митрополит Київський і всієї України Епіфаній та Почесний патріарх Філарет під час засідання священного Синоду не дійшли згоди щодо керування Помісної православної церкви України.